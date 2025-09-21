Le microplastiche possono penetrare nelle ossa e aumentare il rischio di frattura | l'ipotesi dello studio

Le microplastiche sono stati trovate ovunque nel corpo umano, anche nel tessuto osseo. Ora uno studio ha analizzato le ricerche condotte su questo argomento e ha scoperto come queste minuscole particelle possono influenzare il metabolismo del tessuto osseo, aumentando il rischio di fratture e altre condizioni patologiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le microplastiche possono penetrare nelle ossa e aumentare il rischio di frattura: l'ipotesi dello studio.

