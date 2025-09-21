Le medaglie alla memoria I 23 soldati internati | | Furono capaci di dire no

Una sala gremita, i sindaci dei 21 Comuni di provenienza, le note intense dell’orchestra d’archi del liceo musicale Zucchi. Quesdto il contesto solenne in cui, l’altro ieri, la Prefettura di Monza e Brianza ha ospitato la cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore alla memoria dei 23 militari brianzoli internati nei campi di concentramento nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Il prefetto Enrico Roccatagliata ha consegnato le decorazioni ai familiari insieme ai sindaci, sottolineando come "gli oltre 650mila militari italiani che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale di Salò abbiano combattuto una Resistenza senza armi, contribuendo a recuperare l’onore dell’Italia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le medaglie alla memoria. I 23 soldati internati:: "Furono capaci di dire no"

