C’è stato un brivido nell’aria? Non è solo l’estate che ci saluta, ma anche la voglia di riprendere gli stivali per l’autunno 2025. Ebbene sì, è l’inizio ufficiale della stagione più fashion: l’autunno. Con i pumpkin spice latte in mano e il calendario pieno di weekend fuori porta, i protagonisti del momento sono loro: gli stivali. Da silhouette taglienti a vibes western, fino alle texture più bold, la lista dei must-have è già scritta. Quali sono gli stivali in trend per questo autunno 2025?. La punta squadrata si prende una pausa: ora domina il pointed toe, sottilissimo e affilato. Meglio ancora se abbinato a un kitten heel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le inspo perfette per gli stivali per l’autunno 2025: sì alla punta affilata e ai western boots