Le indagini sul giallo di Maurizio Rebuzzini | la chiamata del figlio alle 18.34 l’allarme al 112 otto minuti dopo
Milano – L’ultima chiamata di Filippo Rebuzzini al genitore Maurizio è avvenuta alle 18.34 di mercoledì. Otto minuti dopo, il quarantaquattrenne ha contattato il 112 per chiedere aiuto: “ Venite, mio padre si è sentito male ”. Poi ha provato a rianimarlo con l’aiuto di una vicina, ma i suoi tentativi si sono rivelati vani come quelli dei sanitari di Areu: il settantaquattrenne è stato dichiarato morto al Fatebenefratelli alle 19.45. Il particolare emerge dalle indagini degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Maria Cristina Ria, che stanno verificando la versione messa a verbale dal figlio del critico cinematografico attraverso l’analisi del cellulare (preso in consegna insieme ai vestiti che l’uomo indossava quella sera) e dei tabulati telefonici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: indagini - giallo
L’incidente a Rigopiano e le indagini preliminari. Il giallo di Giovina, sparita dopo il disastro
Giallo a Manziana, chiusa via Santa Severa: cadavere trovato in una casa, indagini in corso
Giallo a Manciano, trovato morto Juri Frullatori: 35 anni, indagini in corso
VICENZA | E’ GIALLO SUL CADAVERE DI UN UOMO TROVATO IN UN CANTIERE, INDAGINI IN CORSO – Trovato senza vita in un cantiere in via Rossa, è giallo sulla morte di un uomo, indagini in corso - Clicca qui video e articolo completo: https://reteve - facebook.com Vai su Facebook
Le indagini sul giallo di Maurizio Rebuzzini: la chiamata del figlio alle 18.34, l’allarme al 112 otto minuti dopo; Maurizio Rebuzzini, il giallo della morte del fotografo: fissata l'autopsia; Milano: il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato morto, indagini per omicidio.
Giallo a Milano, cosa non torna nella morte del fotografo Maurizio Rebuzzini: già partite le indagini per l’omicidio del 74enne - È mistero a Milano sulla morte del 74enne critico fotografico Maurizio Rebuzzini, trovato in fin di vita ieri sul ballatoio del suo studio. notizie.com scrive
Maurizio Rebuzzini morto a Milano, indagini per omicidio sul fotografo 74enne ex docente alla Cattolica - Indagini in corso per omicidio sulla morte di Maurizio Rebuzzini, fotografo ed ex professore 74enne trovato in fin di vita dal figlio davanti lo studio ... virgilio.it scrive