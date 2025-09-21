Le indagini sul giallo di Maurizio Rebuzzini | la chiamata del figlio alle 18.34 l’allarme al 112 otto minuti dopo

Milano –  L’ultima chiamata di Filippo Rebuzzini al genitore Maurizio è avvenuta alle 18.34 di mercoledì. Otto minuti dopo, il quarantaquattrenne ha contattato il 112 per chiedere aiuto: “ Venite, mio padre si è sentito male ”. Poi ha provato a rianimarlo con l’aiuto di una vicina, ma i suoi tentativi si sono rivelati vani come quelli dei sanitari di Areu: il settantaquattrenne è stato dichiarato morto al Fatebenefratelli alle 19.45. Il particolare emerge dalle indagini degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Maria Cristina Ria, che stanno verificando la versione messa a verbale dal figlio del critico cinematografico attraverso l’analisi del cellulare (preso in consegna insieme ai vestiti che l’uomo indossava quella sera) e dei tabulati telefonici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

