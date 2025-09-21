Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 21 settembre 2025
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 21 settembre. Questa sera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 21 settembre. Anticipazioni. Nella puntata de Le Iene di oggi, domenica 21 settembre 2025, si darà ampio spazio al tema del fine vita: saranno mandati in onda gli ultimi video-messaggi di Laura Santi e Martina Oppelli, due donne – entrambe affette da una grave forma di sclerosi multipla – che la scorsa estate hanno deciso di andarsene, lanciando un appello affinché l’Italia si doti finalmente di una legge nazionale sul fine vita. 🔗 Leggi su Tpi.it
