Le Iene gli ultimi video-messaggi di Martina Oppelli a Giulio Golia

A pochi giorni dalla legge sul fine vita approvata in Sardegna, e ancora in attesa di una legge nazionale, Le Iene tornano sul tema.. Laura Santi e Martina Oppelli: le abbiamo conosciute negli ultimi anni, nel racconto costante di una battaglia di civiltà a cui la trasmissione di Italia1 tiene particolarmente, quella per il diritto dei malati gravi di porre fine alle proprie sofferenze nel proprio Paese, secondo coscienza e dignità. Le donne, entrambe affette da una grave forma di sclerosi multipla, quest’estate hanno scelto di andarsene, alle proprie condizioni, ma non senza lasciare un’ultima testimonianza. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Le Iene, gli ultimi video-messaggi di Martina Oppelli a Giulio Golia

In questa notizia si parla di: iene - ultimi

Paul Baccaglini, ex inviato del programma Le Iene ed ex presidente del Palermo, è stato trovato senza vita a 41 anni nella sua abitazione di Segrate (Milano). Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario: a scoprirne il corpo è stata l - facebook.com Vai su Facebook

MEDIASET - ITALIA 1 * LE IENE - 21/09: «FINE VITA, MARTINA OPPELLI SI RACCONTA A GIULIO GOLIA, L'ULTIMO VIAGGIO VERSO LA SVIZZERA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Le Iene stasera su Italia 1: i servizi di oggi, domenica 21 settembre 2025; Le Iene stasera 21 settembre in tv: le drammatiche storie di Laura Santi e Martina Oppelli, le diagnosi mediche di ChatGPT e le altre anticipazioni.

Le Iene, gli ultimi video-messaggi di Martina Oppelli a Giulio Golia - A pochi giorni dalla legge sul fine vita approvata in Sardegna, e ancora in attesa di una legge nazionale, Le Iene tornano sul tema. Come scrive 361magazine.com

Tra i temi della serata i video-messaggi di Laura Santi e Martina Oppelli e il funerale di Charlie Kirk negli USA - messaggi di Laura Santi e Martina Oppelli, il 14enne morto suicida a Latina e il funerale di Charlie Kirk puntata di Le Iene di questa sera domenica 21 settembre. Si legge su gazzetta.it