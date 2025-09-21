le iene filippo roma torna sul club di scommesse di mario adinolfi

Le Iene sono state da poco liberate e tornano questa sera, domenica 21 settembre, in prima serata su Italia 1 con il secondo appuntamento stagionale. Alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni, che accoglieranno in studio, fra gli altri, Gaia e l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Le anticipazioni del 21 settembre 2025. Giulio Golia. Nella puntata, tra i temi, anche l’ eutanasia. Laura Santi e Martina Oppelli: si sono fatte conoscere dal pubblico per una battaglia di civiltà a cui la trasmissione di Italia 1 tiene particolarmente, quella per il diritto dei malati gravi di porre fine alle proprie sofferenze nel proprio Paese, secondo coscienza e dignità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

