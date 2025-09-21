Le Iene Filippo Roma torna sul club di scommesse di Mario Adinolfi
Le Iene sono state da poco liberate e tornano questa sera, domenica 21 settembre, in prima serata su Italia 1 con il secondo appuntamento stagionale. Alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni, che accoglieranno in studio, fra gli altri, Gaia e l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Le anticipazioni del 21 settembre 2025. Giulio Golia. Nella puntata, tra i temi, anche l’ eutanasia. Laura Santi e Martina Oppelli: si sono fatte conoscere dal pubblico per una battaglia di civiltà a cui la trasmissione di Italia 1 tiene particolarmente, quella per il diritto dei malati gravi di porre fine alle proprie sofferenze nel proprio Paese, secondo coscienza e dignità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: iene - filippo
Il giornalista Filippo Roma raccontandosi dopo 20 anni con Le Iene e l’ultimo libro “ Si ami chi puo’ “ . Un grazie al sindaco di Pompei , Carmine Lo Sapio, per aver approvato un incontro che ha unito piu’ generazioni . - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Roma, da Iena a scrittore: «Si ami chi può», il nuovo romanzo sul perdono e l’amore; ROMA: L'anno zero di Marco Paoloni; Filippo Roma (le Iene) presenta «Si Ami Chi Può»... ambientato a Chiaromonte.
Anticipazioni Le Iene 21 settembre 2025: ospiti e inchieste - Le Iene torna domenica 21 settembre 2025 con il secondo appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. Scrive msn.com
Torna il Festival Liber a Vitulazio: Diego De Silva, Filippo Roma e Amedeo Colella - Giunta alla seconda edizione, la rassegna si propone come "laboratorio identitario, con l’obiettivo di consolidare un percorso in cui la cultura diventa ... Segnala napoli.repubblica.it