Le Storie che Commuovono: Bullismo e Diritto all’Eutanasia Nella nuova puntata de Le Iene, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, la redazione presenta servizi che toccano temi di grande sensibilità. Roberta Rei indaga sulla tragica storia di Paolo Mendico, un quattordicenne di Latina che non ha retto al peso del bullismo. A seguire, un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Le Iene, Anticipazioni della Nuova Puntata: Bullismo, Eutanasia e Inchieste Shock