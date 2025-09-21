Le Iene 2025 il servizio di Roberta Rei dedicato a Paolo Mendico vittima di bullismo | Video Mediaset

A Le Iene 2025 il servizio dedicato a Paolo Mendico, il 14enne morto suicida a Latina. Il giovane era bullizzato dai compagni di classe che lo chiamavano “Nino D’Angelo”. La tragica storia nel servizio di Roberta Rei. Le Iene 2025: la tragica storia di Paolo Mendico, il giovane vittima di bullismo. Perchè un adolescente si toglie la vita? La tragica storia di Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina vitima di bullimo nel servizio a Le Iene 2025. Paolo Mendico, 14 anni, si è tolto la vita il primo giorno di scuola. Una tragedia che potrebbe essere legata al bullismo dei compagni. La Iena Roberta Rei ha raccolto le voci e i pensieri della comunità in cui viveva, dando spazio al dolore senza giudizi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

le iene 2025 il servizio di roberta rei dedicato a paolo mendico vittima di bullismo video mediaset

