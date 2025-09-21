Le Iene 2025 Gaia presenta il nuovo singolo Nuda | Video Mediaset

La seconda puntata de Le Iene 2025 di domenica 21 settembre è iniziata nel segno di Gaia. La cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana ha presentato il nuovo singolo “ Nuda ” pubblicato alcune settimane fa e già ai vertici dell’airplay radiofonico. La cantante Gaia presenta la nuova canzone Nuda a Le Iene 2025. La sigla di apertura della puntata di stasera, domenica 21 settembre 2025, de Le Iene 2025 è “NUDA” cantata da Gaia. La giovane cantautrice italiana, nata nel talent show televisivo di Amici di Maria De Filippi, ha presentato negli studi de Le Iene il nuovissimo singolo “Nuda”. Dopo il grandissimo successo di “Chiamo io chiami tu” con cui ha conquistato le classifiche di vendita e dello streaming, Gaia è tornata a far cantare e ballare tutti con il nuovo brano “ Nuda “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

