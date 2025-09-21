Le donne del borgo Tolla nel 1217

Ilpiacenza.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È sempre una sorpresa andare a vedere fatti particolari del nostro Medioevo, perché si può capire come era la realtà. Un atto notarile del Registrum Magnum, del Comune di Piacenza, datato 15 novembre 1217, è interessante per alcuni aspetti. Ci fa capire che la società non era prettamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donne - borgo

Biccari si veste di lana: le donne del 'Gomitolo Rosa' abbelliscono il borgo con i colori della pace

Borgo Nuovo, un'intera palazzina allacciata abusivamente: denunciati un uomo e 4 donne

San Giovanni Gemini, il borgo delle donne longeve: a 104 anni Maria recita ancora poesie

Donne e integrazione nel borgo multietnico per eccellenza - “Oggi 8 marzo è una festa per le donne e penso che le donne oggi non dovrebbero lavorare”. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Donne Borgo Tolla 1217