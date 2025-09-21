Le donne del borgo Tolla nel 1217

È sempre una sorpresa andare a vedere fatti particolari del nostro Medioevo, perché si può capire come era la realtà. Un atto notarile del Registrum Magnum, del Comune di Piacenza, datato 15 novembre 1217, è interessante per alcuni aspetti. Ci fa capire che la società non era prettamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: donne - borgo

Biccari si veste di lana: le donne del 'Gomitolo Rosa' abbelliscono il borgo con i colori della pace

Borgo Nuovo, un'intera palazzina allacciata abusivamente: denunciati un uomo e 4 donne

San Giovanni Gemini, il borgo delle donne longeve: a 104 anni Maria recita ancora poesie

In un piccolo borgo sul lago di Varese, due donne dai capelli rossi vengono trovate morte. La dottoressa Teodolinda Caretti, nota come 'la regina dei morti', si trova coinvolta in una danza mortale con un assassino ossessionato dall'arte e dalla bellezza. Riusci - facebook.com Vai su Facebook

Donne e integrazione nel borgo multietnico per eccellenza - “Oggi 8 marzo è una festa per le donne e penso che le donne oggi non dovrebbero lavorare”. Scrive rainews.it