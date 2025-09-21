Le Crete senesi in mostra Viaggio tra arte e memoria
La vita di un tempo, quello che resta e quello che cambia. La bellezza del paesaggio e il duro lavoro di chi lo ha modellato, con il lavoro, proprio come si fa per un’opera d’arte. L’esposizione ‘Incanto e fatica nelle Crete senesi’ ha già superato i tremila visitatori. L’iniziativa, che si snoda tra il Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio e il cinema teatro Giuseppe Verdi di Serre di Rapolano, resterà visitabile fino al 6 gennaio, aperta nei weekend. "Un percorso tra arte e memoria – la definiscono gli organizzatori – che propone un itinerario in cui dialogano quaranta opere, tra dipinti e sculture dal Novecento a oggi, due bassorilievi in tufo, trenta fotografie e installazioni audiovisive, per raccontare la doppia anima delle Crete senesi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
