Le Cento Torri e la scelta etica Accolta la proposta anti armi

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli compie un passo verso la finanza etica: è stato accolto, in consiglio comunale, l’impegno a premiare le banche che adottano una finanza etica in fase di stesura del bando che andrà ad assegnare il servizio di tesoreria per il Comune di Ascoli. La proposta è stata presentata dai consiglieri Angelo Procaccini, Gregorio Cappelli, Francesco Ameli, Andrea Dominici, Marta Luzi, Manuela Marcucci ed Emidio Nardini. L’obiettivo era appunto quello di orientare l’affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo criteri etici. A partire dal bando relativo al quinquennio 2026-2030, quindi, verranno premiati con punteggio aggiuntivo gli istituti di credito che non finanziano direttamente o indirettamente aziende coinvolte nella produzione o nel commercio di armi, che adottano politiche di investimento responsabile e trasparente, e che aderiscono a reti di finanza etica, come Banca Etica o la Global Alliance for Banking on Values. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le cento torri e la scelta etica accolta la proposta anti armi

© Ilrestodelcarlino.it - Le Cento Torri e la scelta etica. Accolta la proposta anti armi

In questa notizia si parla di: cento - torri

La città delle cento torri. Il grande restauro del’epoca fascista tra merli e propaganda

Le Cento Torri e la scelta etica. Accolta la proposta anti armi; PIEMONTE ARTE: VEDOVA E TINTORETTO, THE OTHERS ART FAIR, SEGNI DELL'ALBERTINA, IMPRONTE DI GHIACCIO....

cento torri scelta eticaLe Cento Torri e la scelta etica. Accolta la proposta anti armi - Ascoli compie un passo verso la finanza etica: è stato accolto, in consiglio comunale, l’impegno a premiare le banche ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cento Torri Scelta Etica