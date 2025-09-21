Ascoli compie un passo verso la finanza etica: è stato accolto, in consiglio comunale, l’impegno a premiare le banche che adottano una finanza etica in fase di stesura del bando che andrà ad assegnare il servizio di tesoreria per il Comune di Ascoli. La proposta è stata presentata dai consiglieri Angelo Procaccini, Gregorio Cappelli, Francesco Ameli, Andrea Dominici, Marta Luzi, Manuela Marcucci ed Emidio Nardini. L’obiettivo era appunto quello di orientare l’affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo criteri etici. A partire dal bando relativo al quinquennio 2026-2030, quindi, verranno premiati con punteggio aggiuntivo gli istituti di credito che non finanziano direttamente o indirettamente aziende coinvolte nella produzione o nel commercio di armi, che adottano politiche di investimento responsabile e trasparente, e che aderiscono a reti di finanza etica, come Banca Etica o la Global Alliance for Banking on Values. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Cento Torri e la scelta etica. Accolta la proposta anti armi