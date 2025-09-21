Per alcune una seconda volta, per altre addirittura una quinta. Per altre ancora invece una meravigliosa prima. A prescindere dalle singole esperienze di ognuna, non possono che essere pazze di gioia le giocatrici della Nazionale italiana di tennis femminile, trionfatrice per il secondo anno consecutivo della Billie Jean King Cup, mitico Torneo appena andato in archivio sui campi cinesi di Shenzen. Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant sono riuscite nell’impresa dopo aver liquidato per 2-0 gli Stati Uniti in finale, affidandosi alle prestazioni da outstanding prima di “Coccia”, la quale ha battuto epicamente Emma Navarro, e successivamente di “Jas”, abile a fermare per la prima volta in carriera Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le azzurre festeggiano il secondo successo in BJK Cup. Errani: "Come faccio a ritirarmi se si vince sempre?"