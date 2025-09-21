Stadio Olimpico gremito e squadre a breve in campo per un derby della capitale che si preannuncia infuocato, con molto più dei semplici tre punti in palio ( qui la Diretta LIVE del match ). Roma che vuole rompere la maledizione delle stracittadine in “trasferta” e riprendere il proprio cammino dopo il brusco stop interno contro il Torino, una sconfitta amara soprattutto per una prestazione non all’altezza rispetto alle prime due uscite. Lazio invece ancora in cerca della propria dimensione, altalenante in un inizio di stagione che l’ha visto roboante contro il Verona ed in grande difficoltà contro Como e Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio-Roma streaming gratis: dove vedere la Diretta LIVE