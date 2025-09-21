Lazio Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Lazio Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. LAZIO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 21 settembre 2025, alle ore 12,30 Lazio e Roma scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lazio Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Lazio e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

