Lazio-Roma Sarri | Perso per l’errore di Tavares fa malissimo E non chiude al reintegro di Basic

Il tecnico biancoceleste commenta la bruciante sconfitta nel derby, tra i limiti tecnici evidenti e qualche prospettiva più positiva La Lazio perde il primo derby della stagione in maniera beffarda, dopo aver giocato meglio e creato di più, ma pagando a carissimo prezzo una brutta ingenuità di Tavares. Maurizio Sarri (LaPresse) – calciomercato.it Nel postpartita in conferenza stampa le parole di Maurizio Sarri che commenta così: Solo sull’errore di Tavares avete perso il derby? “Penso di sì. Fino a quel momento non avevamo concesso neanche tiri in porta. Eravamo stati pericolosi in 2-3 occasioni, con Rovella, Guendouzi, Romagnoli di testa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Roma, Sarri: “Perso per l’errore di Tavares, fa malissimo”. E non chiude al reintegro di Basic

