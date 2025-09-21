E derby sia dunque, perché dopo la solita settimana di spasmodica attesa finalmente ci siamo. Un pranzo diverso dal solito attende i tifosi della capitale, e la speranza per la Roma è che il boccone non sia indigesto al fischio finale, perché vincere questa stracittadine serve sia per la classifica che per guadagnarsi la supremazia cittadina almeno fino al prossimo confronto. Sia la Lazio che i giallorossi vengono da uno scorso weekend decisamente opaco, e perdere rischia di essere deleterio per entrambi dal punto di vista morale. Dopo le parole di Gasperini alla vigilia, il tecnico avrà ormai sciolto le riserve su quello che è l’11 titolare che scenderà in campo all’ Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Lazio-Roma, probabili formazioni: Rensch titolare, Pellegrini la grande sorpresa?