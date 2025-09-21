Lazio-Roma mazze e aste con viti e lame ritrovate vicino allo stadio

Mazze e aste munite sia di viti che di lame sono state trovate a poche ore dal derby Lazio-Roma nelle vicinanze dello stadio. Secondo quanto appreso, il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di domenica 21 settembre nell'area intorno a piazza Mancini.Bonifiche intorno alle stadioIl presidio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Derby Lazio – Roma, a piazza Mancini nascoste mazze con viti e lame: è allerta massima per gli scontri - A piazza Mancini gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato mazze e aste rinforzate con lame e viti. Si legge su fanpage.it

Derby Lazio-Roma, stadio Olimpico blindato: trovate aste con lame e mazze di legno - Sono stati aperti ora i cancelli dello stadio Olimpico per far accedere le tifoserie di Roma e Lazio. Secondo msn.com