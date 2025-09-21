Lazio-Roma le due facce del derby | Pellegrini commosso Tavares reagisce dopo i fischi
Il numero 7 giallorosso emozionatissimo dopo il gol, il terzino portoghese beccato dopo l’erroraccio che sta decidendo il derby È verso la fine del primo tempo che si accende definitivamente il derby della capitale tra Lazio e Roma, sentitissimo e non a caso molto teso. I biancocelesti approcciano meglio, hanno le occasioni principali ma praticamente non prendono mai la porta e quindi lasciano tutto molto aperto. Lorenzo Pellegrini (LaPresse) – calciomercato.it Al 38? arriva la firma che sblocca il match ed è quella che non ti aspetti, o che forse ti aspetti più di tutte visto che ne aveva già segnati tre di gol nel derby. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: lazio - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25
#LazioRoma, infortunio per Dele-Bashiru: Sarri costretto al cambio dopo 14' - X Vai su X
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Roma, i convocati di Gasperini: out Wesley. C’è Hermoso; Lazio-Roma, Tavares-Zaccagni due facce della stessa medaglia: ecco dove potrebbe decidersi il derby; I RISULTATI DEL WEEKEND - Derby a due facce, cade l`Under 14.
Lazio-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Il derby della Capitale si giocherà oggi, domenica 21 settembre con calcio d’inizio alle ore 12:30. Riporta fanpage.it
Lazio-Roma in serie A: chi vince il confronto economico nel Derby - Lazio e Roma a confronto oltre il campo: valori dei club, rosa, mercato e monte ingaggi. Come scrive quifinanza.it