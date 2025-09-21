Lazio-Roma la Capitale si blinda | strade chiuse e agenti schierati tutto pronto per il Derby

Per evitare che le due tifoserie si incontrino nel pre-partita e possano dare inizio a scontri, sono stati scelti due diversi parcheggi ad esse dedicati. I tifosi della Lazio potranno lasciare le loro vetture su Viale XVII Olimpiade, all'altezza dell'incrocio con viale Tiziano, mentre quelli della Roma avranno uno spazio riservato a piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lazio-Roma, la Capitale si blinda: strade chiuse e agenti schierati, tutto pronto per il Derby

