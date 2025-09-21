Lazio-Roma in serie A | chi vince il confronto economico nel Derby

Potrebbe già essere decisivo per il prosieguo della stagione il derby della Capitale Lazio-Roma in programma oggi domenica 21 settembre alle 12.30. Entrambe le formazioni arrivano da due sconfitte di misura contro Sassuolo e Torino e sono chiamate subito al riscatto in una gara sentitissima dai tifosi. Prima di scoprire il risultato in campo però, è importante anche fare un confronto economico tra i due club. L’ultima edizione dello studio “ Football clubs’ valuation: The European Elite ” di Football Benchmark ha fornito nuovi dati sulle valutazioni d’impresa dei principali club europei. In Italia, il podio resta occupato da Milan, Inter e Juventus, la Roma si colloca al 21° posto in classifica con un valore di 665 milioni di euro, pari a un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

