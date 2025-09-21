Lazio-Roma Gasperini non è contento | Nel finale brutto segnale Cristante ‘abbraccia’ Pellegrini

Il tecnico e il capitano giallorosso in conferenza stampa dopo il derby raggianti, con qualche riserva, anche per la rete del numero 7 La Roma festeggia la vittoria nel derby arrivata al termine di una partita vibrante, intensa e molto sofferta decisa dall’errore di Tavares e la cattiveria negli ultimi metri di Lorenzo Pellegrini. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it In conferenza stampa le parole di Gian Piero Gasperini e il capitano Bryan Cristante. Cosa resta di questo suo primo derby? “Resta un bel risultato che rende molto felici i tifosi, questo è importantissimo. Molto morale alla squadra, ma resta la sensazione che dobbiamo lavorare di più e migliorarci, ma vincere queste partite ti aiuta”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

