Lazio-Roma | è il giorno del derby Stadio Olimpico blindato e strade chiuse

Romatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Roma: è il giorno del derby. La partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A - 60mila circa gli spettatori previsti - è in programma domenica 21 settembre alle 12:30. Un match, oltre al lato prettamente sportivo, segnato anche dalla massima attenzione sul fronte della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

La Roma si prende derby e 2° posto: Lazio ko 1-2; Al Santa Maria della Pietà verranno abbattuti 232 alberi: Azione necessaria, saranno sostituiti; Derby senza gol: Lazio-Roma finisce 0-0.

lazio roma 232 giornoLazio-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Il derby della Capitale si giocherà oggi, domenica 21 settembre con calcio d’inizio alle ore 12:30. Lo riporta fanpage.it

lazio roma 232 giornoLazio-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Roma 232 Giorno