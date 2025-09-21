Lazio-Roma derby ad alta tensione | strade chiuse droni e la minaccia ultras dall’estero Cosa può succedere?

Roma si prepara a vivere un derby ad alta tensione. Alle alle 12:30 ci sarà il fischio per Lazio-Roma, terza giornata del campionato di calcio di serie A. Ma allo Stadio Olimpico ci sarà un imponente dispiegamento di forze dell’ordine. Un piano sicurezza senza precedenti è stato messo in atto per garantire l’ordine pubblico. Elicotteri e droni sorvoleranno la città, monitorando in tempo reale i movimenti delle tifoserie e cercando di individuare eventuali assembramenti sospetti. Già da giorni sono sotto osservazione i punti di ritrovo dei tifosi, pub, locali, stazioni e caselli autostradali, anche in previsione dell’arrivo di ultras stranieri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

