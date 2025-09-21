Lazio-Roma derby ad alta tensione | strade chiuse droni e la minaccia ultras dall’estero Cosa può succedere?
Roma si prepara a vivere un derby ad alta tensione. Alle alle 12:30 ci sarà il fischio per Lazio-Roma, terza giornata del campionato di calcio di serie A. Ma allo Stadio Olimpico ci sarà un imponente dispiegamento di forze dell’ordine. Un piano sicurezza senza precedenti è stato messo in atto per garantire l’ordine pubblico. Elicotteri e droni sorvoleranno la città, monitorando in tempo reale i movimenti delle tifoserie e cercando di individuare eventuali assembramenti sospetti. Già da giorni sono sotto osservazione i punti di ritrovo dei tifosi, pub, locali, stazioni e caselli autostradali, anche in previsione dell’arrivo di ultras stranieri. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: lazio - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25
Questa domenica: il derby della Capitale. Lazio - Roma - Una sola città, due squadre pronte a tutto. ?Un solo stadio. Una semplice partita? No, molto di più: è ! È LA partita ? Questa domenica. #corrieredellosport #lazio #roma - X Vai su X
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Roma, dove vederla stasera in tv o in diretta streaming: derby ad alta tensione, la Capitale trema; Derby ad alta sorveglianza: droni ed elicotteri per la sicurezza; Derby Lazio-Roma a rischio scontri, blindata la zona dell'Olimpico. Strade chiuse e bonifiche.
Lazio-Roma, dove vederla stasera in tv o in diretta streaming: derby ad alta tensione, la Capitale trema - All’Olimpico per il lunch match della quarta giornata di Serie A derby che conta tanto per biancocelesti e giallorossi. Segnala libero.it
Lazio-Roma derby diretta: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE - Alle 12:30 all'Olimpico va in scena il derby tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini, match valido per la quarta giornata di Serie A: i biancocelesti hanno raccolto tre punti ... Secondo corrieredellosport.it