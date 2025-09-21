Lazio-Roma 0-1 Pellegrini | Mi sono commosso dopo il gol Amo questa squadra

Lorenzo Pellegrini ha deciso il derby della Capitale, trovando la rete per l’1-0 finale a favore della Roma. Il numero 7 giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara: “ Mi sono un po’ commosso dopo il gol. Magari non tutti lo sanno ma è da quando mi sono fatto male che le persone che mi stanno vicine sanno quanto ci tenevo a tornare. Se oggi sono riuscito a farlo e a vincere questo derby tanto è per la mia famiglia e per le persone che mi sostengono e mi vogliono bene”. Riguardo lo striscione “Bentornato Capitano” esposto dai tifosi giallorossi: “Non ho mai messo in dubbio che mi vogliano bene ed io lo voglio a loro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

