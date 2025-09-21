Lazio-Roma 0-1 | Pellegrini firma il derby 186 Il ritorno del capitano infiamma i giallorossi

Roma 21 settembre 2025 - Un pomeriggio da favola per Lorenzo Pellegrini diventa l'incubo della Lazio. La Roma vince il derby numero 186 in partite ufficiali della Capitale, superando i biancocelesti per 0-1 grazie alla rete del suo capitano, al rientro dopo 4 mesi fuori. Terzo ko stagionale per i biancocelesti e secondo nei derby per Sarri, il cui rientro sulla panchina dei capitolini non è stato dei più felici fin qui. Una Lazio che conclude per altro la gara in dieci per l'intervento di Belahyane direttamente sul polpaccio di Koné. Primo tempo. Per il suo settimo derby in carriera Sarri cambia leggermente rispetto alle aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Roma 0-1: Pellegrini firma il derby 186. Il ritorno del capitano infiamma i giallorossi

In questa notizia si parla di: lazio - roma

