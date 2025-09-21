Lazio-Roma 0-1 | Pellegrini firma il derby 186 Clamoroso palo di Cataldi nel recupero

Roma 21 settembre 2025 - Un pomeriggio da favola per Lorenzo Pellegrini diventa l'incubo della Lazio. La Roma vince il derby numero 186 in partite ufficiali della Capitale, superando i biancocelesti per 0-1 grazie alla rete del suo capitano, al rientro dopo 4 mesi fuori. Terzo ko stagionale per i biancocelesti e secondo nei derby per Sarri, il cui rientro sulla panchina dei capitolini non è stato dei più felici fin qui. Una Lazio che conclude per altro la gara in dieci per l'intervento di Belahyane direttamente sul polpaccio di Koné. Primo tempo. Per il suo settimo derby in carriera Sarri cambia leggermente rispetto alle aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Roma 0-1: Pellegrini firma il derby 186. Clamoroso palo di Cataldi nel recupero

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Serie A, in campo Cremonese-Parma e Torino-Atalanta Lazio-Roma 0-1, il derby capitale è giallorosso nel segno di Pellegrini Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

#LazioRoma, la Roma sfrutta l'errore, la Lazio no. L'impegno non è mancato, le capacità sì, la fortuna anche. Ma il vero responsabile, per scelte, parole e comportamenti, di questa delicata situazione sportiva oggi stava in tribuna. E c'è una sola soluzione: ven - X Vai su X

Calcio, Lazio-Roma 0-1: il derby è deciso da Pellegrini; Lazio-Roma live, 0-1 risultato in diretta della partita di Serie A: la sblocca Pellegrini; Lazio-Roma, moviola LIVE: gol di Pellegrini, non c'è fallo su Nuno Tavares.

Lazio-Roma 0-1: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini si rifà sotto in classifica, vince il derby con la Lazio e raggiunge Napoli e Milan a 9 punti, a –1 dalla Juve. Lo riporta sport.sky.it

Lazio-Roma 0-1, le pagelle: Pellegrini (8) gol decisivo e lacrime, Belahyane (4) troppo ingenuo, Rensch (7,5) bella scoperta - Nel match dell'ora di pranzo la squadra di Gasperini la spunta grazie ... Riporta ilmessaggero.it