Lazio Roma 0-1: come è andato il derby della Capitale, che ha visto i giallorossi imporsi per 1-0 grazie al gol di Pellegrini. Un assist “made in Juve”, un palo che trema e un finale thrilling. Il primo Derby della Capitale della stagione è della Roma, che espugna il campo della Lazio per 1-0 al termine di una partita tesa, combattuta e ricca di colpi di scena. A decidere la sfida, una rete del capitano Lorenzo Pellegrini, propiziata da una grande giocata di un ex bianconero, Matias Soulé. Decide un assist “Made in Juve”. L’episodio che ha cambiato la storia del match è arrivato al 37? minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Roma 0-1: Pellegrini decisivo nel derby della Capitale, Gasperini a -1 dalla Juve! Ma succede di tutto nel finale, come è andata