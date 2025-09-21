Lazio-Roma 0-1 | Pellegrini decisivo il derby è giallorosso
Una settimana di attesa spasmodica, ma ora è tempo di scendere in campo. Alle 12:30 il fischio d’inizio di un derby della capitale sempre sentitissimo e molto importante per entrambe le squadra: Roma reduce dalla brutta e inaspettata sconfitta interna contro il Torino, Lazio sconfitta sul campo del Sassuolo nell’ultimo turno, e c’è dunque voglia di riscatto per prendersi tre punti pesanti nella corsa alla prossima Champions League. Stracittadina però che va oltre la semplice e prematura classifica, perché vincere vale il dominio sulla capitale almeno fino al prossimo incontro. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: lazio - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25
LAZIO-ROMA 0-1 (38' Pellegrini): fine primo tempo. Giallorossi in vantaggio dopo un bel gol di Pellegrini (FOTO) https://is.gd/pwfrde #AsRoma - X Vai su X
Manca sempre meno a uno dei derby più caldi d'Europa L'ultima vittoria della Lazio in campionato risale al marzo 2023, con Sarri in panchina. La decise Zaccagni, in una partita con ben tre espulsioni! #Lazio #Roma #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Lazio - Roma Serie A 2025; DIRETTA: Lazio-Roma LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti in tempo reale su derby della capitale; Serie A, oggi il derby Lazio-Roma 0-1 - La partita in diretta.
Lazio-Roma 0-1: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini si rifà sotto in classifica, vince il derby con la Lazio e raggiunge Napoli e Milan a 9 punti, a –1 dalla Juve. Riporta sport.sky.it
Roma-Lazio 1-0: mago Gasperini vince il derby e Pellegrini rinasce - La Roma batte uno a zero le aquile e nella quarta giornata si conferma regina della capitale. Si legge su iltempo.it