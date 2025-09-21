Lazio-Roma 0-1 Pellegrini decide il derby della Capitale con un gol nel primo tempo
Lazio-Roma 0-1 RETI: 38' pt Lo. Pellegrini ROMA ( 3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6.5; Rensch 7, Cristante 6.5 (36' st El Ayanoui sv), Koné 6.5, Angelino 6 (36' st Tsimikas sv); Soulé 6.5 (28' st Baldanzi 6), Lo. Pellegrini 7 (28' st Pisilli 6); Ferguson 5.5 (21' st Dovbyk 5.5). In panchina: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini 6.5.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Serie A, in campo Cremonese-Parma e Torino-Atalanta Lazio-Roma 0-1, il derby capitale è giallorosso nel segno di Pellegrini Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
#LazioRoma, la Roma sfrutta l'errore, la Lazio no. L'impegno non è mancato, le capacità sì, la fortuna anche. Ma il vero responsabile, per scelte, parole e comportamenti, di questa delicata situazione sportiva oggi stava in tribuna. E c'è una sola soluzione: ven - X Vai su X
Calcio, Lazio-Roma 0-1: il derby è deciso da Pellegrini; Lazio-Roma live, 0-1 risultato in diretta della partita di Serie A: la sblocca Pellegrini; Lazio-Roma, moviola LIVE: gol di Pellegrini, non c'è fallo su Nuno Tavares.