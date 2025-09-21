Lazio Roma 0-1 LIVE | resiste il vantaggio di Pellegrini
In Capitale il match valido per la 4ª giornata di Serie A Lazio Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Roma, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. LAZIO ROMA CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI LA CRONACA. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: lazio - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25
LAZIO-ROMA 0-1 (38' Pellegrini): fine primo tempo. Giallorossi in vantaggio dopo un bel gol di Pellegrini (FOTO) https://is.gd/pwfrde #AsRoma - X Vai su X
Manca sempre meno a uno dei derby più caldi d'Europa L'ultima vittoria della Lazio in campionato risale al marzo 2023, con Sarri in panchina. La decise Zaccagni, in una partita con ben tre espulsioni! #Lazio #Roma #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Lazio-Roma 0-0: infortunio muscolare per Dele Bashiru, entra Belahyane; Lazio-Roma LIVE; Lazio-Roma derby diretta: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE.
Lazio-Roma live, 0-1 risultato in diretta della partita di Serie A: la sblocca Pellegrini - Un derby a tensione altissima che i due tecnici hanno ribadito dover essere semplicemente uno spettacolo sportivo allontanando gli spettri di disordini tra le due tifoserie che alla vigilia si sono ri ... Segnala fanpage.it
Lazio-Roma 0-0 | Massara parla di Pellegrini dal 1', coreografie SHOW | OneFootball - Subito scintille: Ferguson colpisce Gila con un gomito largo, tra le proteste dei giocatori della Lazio. Secondo onefootball.com