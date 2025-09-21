la sfida del 4° turno di Serie A. Si chiude con il successo della Roma per 1-0 il derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A (stasera toccherà all’ Inter contro il Sassuolo). A decidere la partita è stato Lorenzo Pellegrini, capitano dei giallorossi, che ha risposto presente alla prima convocazione stagionale voluta da Gianpiero Gasperini, tecnico che ha sorpreso tutti mandandolo in campo dal primo minuto. Il centrocampista ha siglato il gol vittoria al 38’ con un destro preciso, finalizzando un assist di Soulé, dimostrando classe e spessore tecnico in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lazio Roma 0-1, Gasperini pesca il jolly vincente Pellegrini e si assicura il derby: ecco com'è andata