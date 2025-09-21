Può sicuramente essere soddisfatto Gasperini per i tre punti conquistati grazie all’1-0 con la Lazio, anche se la Roma ha ancora margini di miglioramento. Il tecnico giallorosso ha parlato a DAZN al termine del match: “ Pellegrini? Per fortuna ho la possibilità di vedere gli allenamenti, vedo i giocatori e quindi vedo come Pellegrini si muove e si allena. Non ho avuto dubbi, è un ragazzo di grande qualità ed è risaputo. Può essere anche un’atleta importante. Sono contento per lui, la squadra, i tifosi. Sono stato molto soddisfatto fino alla superiorità numerica, quando abbiamo rischiato di comprometterla”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Lazio-Roma 0-1, Gasperini: "Non avevo dubbi su Pellegrini, troppi rischi nel finale"