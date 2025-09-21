Lazio-Roma 0-1 Cristante | Contentissimo per Pellegrini il derby da la carica

Sololaroma.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi anni la Roma è tornata a vincere un derby in casa della Lazio, raccogliendo i tre punti grazie al gol di Lorenzo Pellegrini. A commentare la sfida è stato Bryan Cristante, che ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo meritato e ci siamo portati a casa la vittoria. Sono contentissimo per Lorenzo (Pellegrini, ndr) se lo meritava dopo questa estate. Ha fatto una gran partita e ha fatto il gol decisivo. Qui stiamo tutti bene e siamo tutti contenti”. Cristante: “Dobbiamo seguire il mister”. Sulle richieste di Gasperini: “ Il mister è sempre carico, porta il suo calcio propositivo. Dobbiamo solo seguirlo, lui fa giocare bene le sue squadre e le fa segnare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

