Lazio-Roma 0-1 cori e abbracci alla fine del derby | tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio

Webmagazine24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Cori, abbracci e un'esplosione di gioia. Alla fine del derby tra Lazio e Roma, vinto dalla squadra giallorossa grazie al gol di Pellegrini, i tifosi romanisti rimasti fuori dallo stadio esultano al momento del triplice fischio. —[email protected] (Web Info) Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: lazio - roma

