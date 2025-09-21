Lazio centrocampo a pezzi | Rovella e Dele-Bashiru ko contro la Roma

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problema allo psoas in zona pubica per l'italiano, mentre il nigeriano ha accusato un fastidio al flessore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio centrocampo a pezzi rovella e dele bashiru ko contro la roma

© Gazzetta.it - Lazio, centrocampo a pezzi: Rovella e Dele-Bashiru ko contro la Roma

In questa notizia si parla di: lazio - centrocampo

L’Alcione saluta Bacchin, mentre per il centrocampo chiama l’ex Lucchese Galli. Porta sguarnita: idea Renzetti dalla Lazio

Sarri e il rebus centrocampo: Lazio ancora a caccia dell’equilibrio giusto

Lazio, idee nuove a centrocampo: Sarri prova Dele-Bashiru sulla sinistra

Lazio, centrocampo a pezzi: Rovella e Dele-Bashiru ko contro la Roma; Lazio, si fermano Rovella e Castellanos. In dubbio per il derby contro la Roma?; Mercato Lazio, su Guendouzi e Rovella c’è l’interesse dei club inglesi: i dettagli.

lazio centrocampo pezzi rovellaLazio, emergenza a centrocampo: Rovella e Dele-Bashiru a rischio per il derby - Emergenza a centrocampo a poche ore dal derby, Sarri rischia di perdere due giocatori in mediana: la situazione ... Segnala laziopress.it

lazio centrocampo pezzi rovellaLazio, derby in emergenza: Rovella ancora in dubbio, Dele potrebbe lasciare il posto a Belahyane. - Rovella contro la cattiva sorte e i dolori, non vuole arrendersi a quel terribile tabù giallorosso. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Centrocampo Pezzi Rovella