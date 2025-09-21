Lazio | ancora una tegola per Sarri lungo stop

Rompipallone.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per i biancocelesti e il suo tecnico. Il giocatore ha lasciato anzitempo la partita contro la Roma per un problema fisico. Le condizioni Siamo in una fase della stagione in cui i punti cominciano a valere tanto. E per questo motivo la speranza da parte degli allenatori è quella di non dover fare i conti con infortuni. Ma per la Lazio non arrivano delle buone notizie. Un giocatore si è fermato dopo pochi minuti nel derby e il rischio è quello di uno stop molto lungo. Non è stata una settimana molto facile per la Lazio. I risultati non sono assolutamente positivi e per questo motivo Sarri si aspetta un cambio di passo in davvero poco tempo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

lazio ancora una tegola per sarri lungo stop

© Rompipallone.it - Lazio: ancora una tegola per Sarri, lungo stop

In questa notizia si parla di: lazio - tegola

Roma, tegola per la Lazio verso il derby: Lazzari out per infortunio

Serie A, tegola sulla Roma: Dybala infortunato salta il derby con la Lazio

Derby Lazio-Roma, tegola immediata per Sarri: cambio forzato pesante

Lazio, tegola Sarri: si ferma Lazzari. Vecino e Pedro tornano in gruppo; Tegola Carnesecchi, possibile operazione alla spalla: la Lazio aspetta l’esito degli esami; Isaksen va ko: quanti infortuni in casa Lazio.

Derby Lazio-Roma, tegola immediata per Sarri: cambio forzato pesante - Il tecnico biancoceleste costretto a fare a meno di uno dei titolari dopo solamente un quarto d'ora del derby Lazio- Scrive calciomercato.it

lazio tegola sarri lungoBrutta tegola per Sarri: out un big, nuovi tempi di recupero - Sarri dovrà fare a meno ancora una volta di un giocatore chiave del suo undici titolare. Come scrive calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Tegola Sarri Lungo