Brutte notizie per i biancocelesti e il suo tecnico. Il giocatore ha lasciato anzitempo la partita contro la Roma per un problema fisico. Le condizioni Siamo in una fase della stagione in cui i punti cominciano a valere tanto. E per questo motivo la speranza da parte degli allenatori è quella di non dover fare i conti con infortuni. Ma per la Lazio non arrivano delle buone notizie. Un giocatore si è fermato dopo pochi minuti nel derby e il rischio è quello di uno stop molto lungo. Non è stata una settimana molto facile per la Lazio. I risultati non sono assolutamente positivi e per questo motivo Sarri si aspetta un cambio di passo in davvero poco tempo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Lazio: ancora una tegola per Sarri, lungo stop