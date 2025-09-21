L' avvertimento del Pentagono all' Europa | Meno assistenza ai Baltici
Il presidente Trump evidenzia che la Casa Bianca presto non consentirà al vecchio continente di acquistare petrolio da Mosca, mentre il Pentagono mette in guardia i diplomatici europei sul fatto che gli Usa hanno intenzione di decurtare parte dell'assistenza in termini sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, i Paesi Baltici confinanti con la Russia. Il Pentagono, poi, avrebbe detto all'Europa che deve essere meno dipendente dalle decisioni americane e che sarebbero impegnati su altre priorità. Per quanto riguarda l'Ucraina, nel frattempo, il premier Zelensky avrà un colloquio con il primo inquilino della Casa Bianca la prossima settimana all'Onu, ma intanto, insiste sulle sanzioni a Putin: "Legarle alle richieste ai Paesi europei di agire per primi significa perdere tempo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: avvertimento - pentagono
