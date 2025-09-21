lavoratori in nero negli alberghi sanzioni da quasi 100mila euro

Per numerose irregolarità rilevate e due lavoratori "in nero", denunciate quattro persone - due titolari di due aziende del settore turistico-alberghiero di Livigno e di Teglio e altrettante a capo di attività commerciali (queste con sede in altri Comuni della provincia) - e contestate ammende per un totale di 85mila euro e sanzioni amministrative per 10.300. Ha decisamente dato i propri frutti l’attività ispettiva di vigilanza effettuata mercoledì e giovedì dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Sondrio e del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro di Milano, supportati dall’Arma territoriale locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

