Laver Cup Michelsen para tutto | è il punto del torneo?

In Laver Cup è grande spettacolo anche in doppio. Nella sfida tra De MinaurMichelsen e RuneRuud, lo statunitense si rende protagonista di due colpi stupendi a rete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Laver Cup, Michelsen para tutto: è il punto del torneo?

Laver Cup 2025: Michelsen e Opelka sostituiscono Shelton e Paul

Laver Cup - Team World fa 8 su 8! De Minaur batte Zverev, Fritz travolge Alcaraz - Il team World ha messo decisamente la freccia nella Laver Cup 2025 in corso di svolgimento a San Francisco. Si legge su tennisworlditalia.com

Laver Cup, il programma della 2ª giornata: torna Carlos Alcaraz in singolare, esordio per Alexander Zverev. Doppio con Casper Ruud e Holger Rune - Ecco il programma del day 2 di questa edizione in scena a San Francisco (Stati Uniti), dopo che Team Europe ha chiuso la 1ª giornata sul 3- Lo riporta eurosport.it