L’autunno caldo della boxe con la Quero-Chiloiro

Tarantini Time Quotidiano Si scaldano i pugili della Quero-Chiloiro con la ripresa degli allenamenti che culmineranno per l’inizio dell’autunno in una serie di appuntamenti importanti per la boxe locale e nazionale. In auge per la rassegna di ottobre sarà sicuramente il match professionistico del peso superwelter tarantino, Francesco Magrì che, dopo la strepitosa performance dello scorso 5 luglio all’arena Pavesi del centro TAF di Milano contro Valerio Mantovani, – vinta con un ko alla sesta ripresa, – tornerà sul ring il prossimo 10 ottobre per incontrare sulle otto riprese il talento romano, Giulio Fiorillo, proveniente dalla storica Indomita Boxe 1941 di Roma. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

