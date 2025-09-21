L’autunno caldo dei cantieri in A10 tornano deviazioni e chiusure
Alcuni interventi proseguono fino a Natale. Almeno una dozzina i punti interessati dalle manutenzioni. Filippi (Cisl): “Aumentano stress e pericoli per i camionisti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
L’autunno caldo del lavoro nel Lecchese: il caso Riello ma non solo. La Cisl: “Nessuna certezza sul futuro”
Caldo, cantieri no stop sotto accusa. I sindacati: “Denunciamo le aziende” - BOLOGNA – La Cgil plaude alla decisione del sindaco Matteo Lepore di consentire l’inizio dei lavori nei cantieri alle 6 di mattina per arginare l’impatto del caldo ma si dice pronta a denunciare chi ... Scrive bologna.repubblica.it