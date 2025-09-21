L’autunno caldo dei cantieri in A10 tornano deviazioni e chiusure

Ilsecoloxix.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni interventi proseguono fino a Natale. Almeno una dozzina i punti interessati dalle manutenzioni. Filippi (Cisl): “Aumentano stress e pericoli per i camionisti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

l8217autunno caldo dei cantieri in a10 tornano deviazioni e chiusure

© Ilsecoloxix.it - L’autunno caldo dei cantieri in A10, tornano deviazioni e chiusure

In questa notizia si parla di: autunno - caldo

Idee Regalo Natale 2024 Giubbotto Uomo Uomo Autunno Inverno Cardigans Cerniera Intera Giacca Maglione Maglia Manica Lunga Cardigan Cappotto Invernale Foderato In Pile Caldo Maglione Cardigan Felpa – idea regalo inter

Regalo Natale Giacconi Invernali Uomo Uomo Cardigan Lavorato a Maglia Stand Up Collar Solid Colour Sweater Addensato Autunno E Inverno Cappotto Caldo Cardigan Uomo Cotone Giacca Da Uomo Elegante – idea regalo inter

L’autunno caldo del lavoro nel Lecchese: il caso Riello ma non solo. La Cisl: “Nessuna certezza sul futuro”

l8217autunno caldo cantieri a10L’autunno caldo dei cantieri in A10, tornano deviazioni e chiusure. Cisl: “Tir in affanno, serve un autoporto” - Almeno una dozzina i punti interessati dalle manutenzioni. Secondo ilsecoloxix.it

Caldo, cantieri no stop sotto accusa. I sindacati: “Denunciamo le aziende” - BOLOGNA – La Cgil plaude alla decisione del sindaco Matteo Lepore di consentire l’inizio dei lavori nei cantieri alle 6 di mattina per arginare l’impatto del caldo ma si dice pronta a denunciare chi ... Scrive bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: L8217autunno Caldo Cantieri A10