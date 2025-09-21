L’autonomia strategica europea passa da un’IA made in Eu

Il concetto di Autonomia Strategica, tradizionalmente associata ai settori come difesa ed energia, per l’Unione Europea è da declinarsi in una pluralità di sfumature, abbracciando dimensioni complementari come quella digitale. Tra le cosiddette “tecnologie emergenti e dirompenti”, l’Intelligenza Artificiale possiede potenzialità di applicazione a duplice uso (civile e militare) e senza precedenti che la rendono particolarmente appetibile non solo per la sovranità tecnologica ma anche per la sicurezza e resilienza dell’Unione. In questo settore, allora, è chiaro come “autonomia” non si traduca nel perseguimento di una cieca e chiusa autarchia bensì nella ricerca del giusto equilibrio tra capacità europee e interdipendenza con partner affidabili, sempre considerando la necessità di astrarsi dalla dipendenza da Cina e Usa e di riposizionarsi nello scacchiere della corsa all’AI proponendo un modello inedito: quello del “leader responsabile”. 🔗 Leggi su Formiche.net

