Lautaro Inter, la schiena non fa più paura: il Toro pronto a guidare i nerazzurri, ma Chivu valuta il suo possibile minutaggio per il match contro il Sassuolo. La serata del Meazza contro il Sassuolo potrebbe segnare il ritorno da titolare di Lautaro Martinez, capitano dell’ Inter e leader tecnico della squadra. L’attaccante argentino, classe 1997, ha finalmente smaltito il fastidio alla schiena che lo aveva limitato negli ultimi giorni e si è allenato regolarmente nella rifinitura ad Appiano Gentile. Come riporta Corriere dello Sport, «un Martinez giocherà». La frase di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha alimentato le interpretazioni, ma non è escluso che possano essere in campo sia il portiere spagnolo Josep che proprio il Toro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lautaro Inter, il capitano scalpita per il match contro il Sassuolo: pronto a tornare al centro dell'attacco nerazzurro