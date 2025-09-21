Latte crudo e prodotti naturali | tutti i rischi nascosti di una ossessione pericolosa

Quel formaggio “a latte crudo” acquistato in malga dall’allevatore che sembra così sano, durante le vacanze sulle Dolomiti. I funghi raccolti dal cugino, che l’ha sempre fatto e non è mai successo nulla, o dai venditori ambulanti nei mercatini improvvisati, che esibiscono nelle cassette dei porcini le certificazioni (probabilmente finte) degli avvenuti controlli micologici. E ancora i succhi di frutta non pastorizzati, fatti con le mele raccolte durante la vacanza “esperienziale”, per cui niente di male può arrivare da ciò che è a chilometro zero e a contatto con la natura. E invece, quel “niente di male” può voler dire tutto il contrario: mesi in ospedale, danni neurologici e renali anche permanenti, anche la morte. 🔗 Leggi su Panorama.it

