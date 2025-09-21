Latino o laboratorio? Il dibattito sul liceo scientifico esplode su Reddit

Su Reddit, all'interno della community italiana di adolescenti, si è recentemente sviluppata una discussione molto partecipata e sorprendentemente profonda sulla struttura del liceo scientifico, uno degli indirizzi più scelti nelle scuole superiori italiane. Tutto è partito da una provocazione: "il liceo scientifico ha troppo poco di scientifico". Da lì, tra opinioni discordanti e spunti costruttivi,

Il messaggio del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, alla nostra Comunità scolastica.

Iscrizioni in calo, Liceo Classico: Greco e Latino, tra tradizione, innovazione e sfide per il futuro; Il latino sopravvivrà (se la politica non vorrà farlo morire).

Sfide in latino per gli studenti. Il liceo tra Quintiliano e Seneca - Alcuni studenti del liceo classico Leopardi di Aulla hanno partecipato al Certamen In Ponticulo Herae di Pontedera e al Certamen Coronarium. Scrive lanazione.it