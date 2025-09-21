Latina pacco sospetto lasciato davanti ad un’abitazione | aperte le indagini
Latina, 21 settembre 2025- Nel corso della nottata, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri della Compagnia di Latina sono intervenuti in località Gionchetto, dove, poco prima, ignoti avevano lasciato un pacco sospetto innanzi ad un’abitazione, per poi allontanarsi, come segnalato dallo stesso proprietario dell’immobile. Sul posto, i Carabinieri, avendo riscontrato la presenza di una scatola di scarpe avvolta con del nastro telato, hanno provveduto a cinturare la zona e a richiedere l’intervento del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, oltre che dei Vigili del Fuoco e del personale del 118. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: latina - pacco
Latina – Rinvenuto pacco sospetto davanti un’abitazione: indagano i Carabinieri Nel corso della nottata, su richiesta pervenuta | http://tg24.info | https://tg24.info/latina-rinvenuto-pacco-sospetto-davanti-unabitazione-indagano-i-carabinieri/?utm_source=twitter - X Vai su X
GLS abbandona Latina: 26 dipendenti a rischio dopo la rottura con P&D Srl - facebook.com Vai su Facebook
Latina, pacco sospetto davanti a un’abitazione al Gionchetto; Latina – Pacco sospetto davanti un’abitazione, intervengono gli artificieri; Latina, pacco sospetto davanti a un'abitazione: intervengono gli artificieri.
Latina, pacco sospetto lasciato davanti ad un’abitazione: aperte le indagini - , i Carabinieri della Compagnia di Latina sono intervenuti in località Gionchetto, dove, poco prima, ignoti ... Da ilfaroonline.it
Pacco sospetto davanti a un’abitazione: intervento degli artificieri a Latina - Momenti di tensione nella notte a Latina, in località Gionchetto, dove i Carabinieri della Compagnia del capoluogo sono intervenuti a seguito della segnalazione di un pacco sospetto abbandonato ... latinaoggi.eu scrive