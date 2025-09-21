Latina pacco sospetto lasciato davanti ad un’abitazione | aperte le indagini

Latina, 21 settembre 2025- Nel corso della nottata, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri della Compagnia di Latina sono intervenuti in località Gionchetto, dove, poco prima, ignoti avevano lasciato un pacco sospetto innanzi ad un’abitazione, per poi allontanarsi, come segnalato dallo stesso proprietario dell’immobile. Sul posto, i Carabinieri, avendo riscontrato la presenza di una scatola di scarpe avvolta con del nastro telato, hanno provveduto a cinturare la zona e a richiedere l’intervento del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, oltre che dei Vigili del Fuoco e del personale del 118. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it