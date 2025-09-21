L' Atalanta stende il Toro in otto minuti | in gol Krstovic doppietta e Sulemana
Torino, 21 settembre 2025 – L’ Atalanta rialza immediatamente la testa dopo la brusca frenata in Champions League contro il Pari Saint-Germain e coglie la seconda vittoria di fila in campionato travolgendo a domicilio il Torino per 3-0. Un tris schiacciante e calato in appena 8’, tra il 30’ e il 38’: dopo una prima mezz’ora priva di grosse emozioni – nella quale i nerazzurri hanno dovuto anche fare i conti con gli infortuni occorsi a Zalewski e Hien – è arrivata infatti l’improvvisa accelerata della Dea, che ha stappato il match con la girata vincente di Krstovic sull’assist di Samardzic. Del montenegrino anche il tris al 38’, inframezzato dal raddoppio al 34’ di Sulemana, autore a sua volta dell’assist per il 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
