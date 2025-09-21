L’Atalanta infila la seconda vittoria di fila sbaragliando il Torino 3-0 | magico Krstovic

Fiammata dell’ Atalanta che ha bruciato un Torino di carta, troppo fragile, finito in cenere al primo affondo nerazzurro. La Dea, dopo la brutta notte di Parigi, ha dato subito una risposta importante, come auspicato alla vigilia dal tecnico Ivan Juric, andando a vincere in maniera straripante per 3-0 sul campo di un Toro annichilito da tre reti in otto minuti dalla mezz’ora del primo tempo, con due sigilli del centravanti Nikola Krstovic, alle prime reti in maglia nerazzurra, e di Kamaldeen Sulemana, al suo primo gol atalantino, autore anche dell’assist del secondo gol del montenegrino. In un pomeriggio l’Atalanta (che ha schierato Lookman solo nei quattro minuti finali, quando la gara era senza storia) ha trovato i primi acuti decisivi da parte dei nuovi acquisti, come Krstovic e Sulemana, e del 17enne Ahanor in campo per 65 minuti, e dei panchinari finora non pervenuti come Samardzic, decisivo nel break letale alla mezz’ora con l’assist per l’1-0 di Krstovic e il palo colpito sul 2-0 prima del tap in di Sulemana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

